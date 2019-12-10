Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Слушания в Конгрессе США по импичменту президенту страны Дональду Трампу не помешают визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью One America News Network.

Он подчеркнул, что Госдеп США не специально выбирал дату визита российского дипломата в день, когда в Конгрессе будут проходить слушания по импичменту.

«Мы не допустим, чтобы это паясничанье, проходящее на Капитолийском холме, повлияло на нашу работу… Мы не позволим этой деятельности отвлечь нас от важной работы», — заявил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет 10 декабря в Вашингтон. В ходе визита он встретится с госсекратарем США Майком Помпео, где обсудил вопросы двусторонних отношений и главные международные проблемы.

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