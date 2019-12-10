Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Процесс ратификации соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой обсудили в телефонном разговоре американский президент Дональд Трамп и канадский премьер-министр Джастин Трюдо, 9 декабря сообщается на сайте главы правительства Канады.

Стороны договорились, что будут плотно взаимодействовать на финальной стадии заключения соглашения. Главы государств также обсудили инцидент со стрельбой на американской авиабазе во Флориде, в ходе которой погибли четыре человека. Трюдо выразил соболезнования Трампу в связи с трагедией.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой уже поднимался 3 декабря в Лондоне на встрече Дональда Трампа и Джастина Трюдо в рамках саммита НАТО.

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