Каракас, , 05:04 — REGNUM Новые американские санкции в отношении чиновников из руководства Венесуэлы являются абсурдными и говорят об отчаянии властей США. Об этом 9 декабря написал министр иностранных дел Хорхе Арреаса в своем Twitter.

Арреаса добавил, что никакие санкции не смогут сломить волю народа Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что решение стран-участниц «Пакта Рио» о запрете въезда территорию государств говорит об исчерпанности методов давления на Венесуэлу, которые США и их союзники пытаются применить, создавая «бесполезные списки».

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