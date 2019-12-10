Париж, , 04:44 — REGNUM Предложение посетить Украину сделал российским журналистам украинский президент Владимир Зеленский 10 декабря на пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже.

Зеленский отметил, что работники СМИ могут лично и с его помощью оценить обстановку на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября бывший журналист, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что свободу слова на Украине необходимо «немножко приглушить».

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