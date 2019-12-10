Париж, , 04:15 — REGNUM Минские соглашения по ситуации в Донбассе остаются базисом работы стран «нормандской четверки», говорится в коммюнике, подписанном лидерами стран — участников «нормандского формата» переговоров по итогам саммита в Париже.

«Минские соглашения по-прежнему являются основой работы «нормандского формата», — говорится в коммюнике.

Также в коммюнике определены главные меры по мирному урегулированию в Донбассе. Стороны в ходе переговоров договорились о разведении вооруженных сил еще в трех новых пунктах, усовершенствовании мониторинга режима прекращения огня. Также участники переговоров выразили приверженность продления закона об особом статусе Донбасса и полной реализации мер в рамках Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря по итогам переговоров в Париже лидеры Франции, России, Украины и Германии выступили за внесение изменений в украинскую конституцию на основе формулы Штайнмайера. Отмечалось, что следующие переговоры «нормандской четверки» должны состояться через четыре месяца.

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