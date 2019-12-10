Париж, , 03:49 — REGNUM Главы государств «нормандской четверки» в ходе саммита в Париже выступили за внесение изменений в конституции Украины по формуле Штайнмайера, сообщает пресс-служба французского лидера Эммануэля Макрона.

«Стороны считают необходимым включить «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках «нормандской четверки» и Трехсторонней контактной группы», — говорится в заявлении.

Также в коммюнике сообщается, что лидеры Франции, России, Украины и канцлер ФРГ выступили за полное выполнение соглашения о прекращении огня и соблюдение перемирия в Донбассе. Отмечается, что следующую встречу в «нормандском формате» планируют провести в марте 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости переписывания Минских соглашений. По словам российского лидера, каждый пункт договоренностей увязан друг с другом, и попытки переписать Минские соглашения приведут к тупику.

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