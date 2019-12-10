Южно-Сахалинск, , 03:38 — REGNUM Министром транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области назначен Валерий Спиченко. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба правительства области.

До назначения на государственную должность Спиченко работал коммерческим директором региональной авиакомпании «Аврора», входящей в группу «Аэрофлот». Всего на разных должностях в авиакомпании он проработал 17 лет.

В сообщении отмечается, что именно при участии Спиченко «дальневосточная авиакомпания «Аврора» вышла в лидеры региональных авиакомпаний России».

Спиченко родился 30 сентября 1966 года. После окончания Киевского института инженеров гражданской авиации работал инженером. Впоследствии занимал различные посты на авиационных предприятиях.

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