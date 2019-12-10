Париж, , 03:41 — REGNUM Барьеров в использовании русского языка на Украине не увидел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил 10 декабря в рамках пресс-конференции по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже.

Украинский президент, отвечая на вопрос журналистки, выразил готовность общаться на русском языке и отметил, что является русскоязычным человеком. По словам Зеленского, говорить на русском на Украине не запрещено. Он также подчеркнул, украинские граждане могут говорить как и на русском, так и на украинском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября министр образования и науки Украины Анна Новосад сразу заявила, что все русскоязычные школы в стране должны в обязательном порядке с сентября 2020 года перейти на украинский язык обучения.

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