Париж, , 03:26 — REGNUM Урегулирование ситуации в Донбассе требует создания новых пунктов пропуска на линии соприкосновения, заявил 10 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи «нормандской четвёрки» в Париже.

«Необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для скорейшего — без многочасовых очередей — прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне», — сказал российский лидер.

По его словам, участники переговоров в «нормандском формате» обсуждали крупные проекты и гуманитарные вопросы, однако ситуация требует заботы «о простых людях, которые там живут». При этом договорённости лидеров должны способствовать улучшению жизни жителей Донбасса «не когда-то в будущем, а сейчас».

Читайте также: «Нормандская четверка» подтвердила приверженность Минским соглашениям

Читайте ранее в этом сюжете: Украинское СМИ: Путин и Зеленский «зашли в штыки»