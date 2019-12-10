Париж, , 03:03 — REGNUM Встреча лидеров «нормандской четверки» позволила преодолеть период «затишья» в процессе урегулирования ситуации в Донбассе, заявила 10 декабря канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Париже.

«Мы сегодня преодолели период затишья, — сказала она. — Мы, разумеется, продолжим двигаться дальше на этом пути».

По ее словам, стороны договорились о перемирии до конца 2019 года, обмене пленными до конца года и разведении сил еще в трех пунктах.

Добавим, по итогам переговоров в нормандском формате президент России Владимир Путин отметил, что сторонам удалось обсудить широкий круг вопросов и достичь прогресса.

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