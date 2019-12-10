Париж, , 02:52 — REGNUM На встрече в «нормандском формате» в Париже удалось обсудить широкий круг вопросов и достичь прогресса, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции после саммита.

«Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да. Смотрите, во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках — это состоялось. Мы встретились сейчас в «нормандском формате», обсудили широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось. Все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что позиция России остается неизменной. По его словам, Россия продолжит делать все зависящее, чтобы прекратить конфликт в Донбассе.

«Но хочу подчеркнуть, здесь важно, я уже об этом говорил, чтобы конфликтующие стороны между собой договаривались, чтобы был прямой диалог. Вот что важно. Ни один конфликт в мире не решался без прямого диалога между конфликтующими сторонами», — добавил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал согласование обмена пленными в формате «всех на всех» главной целью своего визита на саммит в Париж. По его словам, обмен должен состояться к концу 2019 года.

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