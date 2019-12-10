Париж, , 02:42 — REGNUM Встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) не позволила решить многие вопросы, заявил 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Париже.

«Безусловно, есть еще много вопросов, которые нам сегодня, к сожалению, не удалось решить», — сказал он.

По его словам, к переговорам о мире в формате Минских соглашений должны подключиться жители Донецкой и Луганской Народных республик.

Ранее украинский президент заявил, что главной целью своего участия в саммите он считает согласование обмена пленными по формуле «всех на всех».

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