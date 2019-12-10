Париж, , 02:17 — REGNUM Принятые президентом Украины Владимиром Зеленским меры создали «гибкость» для соблюдения Минских соглашений, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на итоговой пресс-конференции в Париже после переговоров в «нормандском формате».

«Меры, которые президент Зеленский принял после своего избрания позволили создать условия для того, чтобы появилась гибкость и пластичность, для возвращения к этому пакету мер сегодня. Сегодня нам нужно продолжать работать над этим, и мы получили новое дыхание», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал саммит в «нормандском формате» в Париже новым этапом в переговорном процессе по Донбассу. По его словам, встреча позволила перезапустить дипломатический формат общения, благодаря которому можно добиться соблюдения Минских договоренностей.

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