Париж, , 02:10 — REGNUM Встреча в «нормандском формате» в Париже является важным этапом в реализации Минских соглашений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на итоговой пресс-конференции.

«Я считаю, что мы сегодня присутствуем при важном этапе. Впервые за три года саммит в подобном формате смог пройти. мы заново запускаем дипломатический формат общения, который является единственно возможным способом реализации Минских соглашений», — заявил французский лидер.

По словам Макрона, конфликт в Донбассе не является «замороженной ситуацией», так как в зоне соприкосновения продолжают гибнуть люди. Также французский президент отметил, что впервые на этой встрече в Париже президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин смогли встретиться лично и согласовать формат обмена пленными «всех на всех».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что удовлетворен переговорами с украинским президентом Владимиром Зеленским. В свою очередь пресс-служба президента Украины подчеркнула, что украинская позиция была сильно представлена на встрече в «нормандском формате» в Париже.

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