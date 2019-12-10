Прага, , 02:05 — REGNUM Поправки к законопроекту о гражданстве Чехии, которые значительно усложняют условия его получения, одобрило правительство Чехии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба высшего исполнительного органа страны.

Теперь законопроект должен быть проголосован парламентом Чехии.

В случае его утверждения, с 1 июля 2020 года условия получения гражданства для иностранных граждан, проживающих в Чехии не менее десяти лет, будут усложнены. При подаче прошения о получении гражданства им придётся дополнительно предоставлять документы о фактическом пребывании в стране. Например, трудовые договоры, документы о предпринимательской деятельности или обучении в чешских вузах.

Также невозможно будет обжаловать отказ в судебном порядке, если основанием для него послужила «возможная угроза интересам безопасности республики».

При подаче документов на получение гражданства необходимо будет указать источник средств для проживания в Чехии и сдать экзамен на знание чешского языка и истории страны.

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