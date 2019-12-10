Киев, , 01:57 — REGNUM С теми результатами, которых «добился» Владимир Зеленский в Париже, ему лучше домой не возвращаться. Сторонники военного решения «проблемы Донбасса» ему этого не простят, а какую игру ведет на фоне этого противостояния Арсен Аваков — никто не знает. Так прокомментировал итоги саммита Нормандской четверки в Париже шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«Россия добилась своих целей в Париже и подписала тот пакет документов, который отвечает реализации целей национально-государственной политики на украинском направлении. На этом фоне Зеленский ничем похвастаться не может, и ему не с чем возвращаться в Киев. Никакой «формулы Зеленского», о которой прожужжали уши все СМИ и телеграм-каналы Украины, нет и в помине.

Каковы итоги? Как отметил Владимир Путин, «Минск-2» остается в силе. Доступ к украино-российской границе останется под контролем ЛДНР. Формула Штайнмайера остается в силе, на чем и настаивала Россия. Поэтому Зеленский не смог реализовать ни одного из своих тезисов, которые его команда озвучивала перед саммитом.

Главное — должны быть внесены изменения в Конституцию Украины, которые зафиксируют постоянный независимый статус ЛДНР в составе Украины.

Ситуация для Зеленского серьезно ухудшилась, и сможет ли он удержать ситуацию на Украине под контролем — большой вопрос. Приход на смену комику Зеленскому диктатора в лице Авакова только дестабилизирует ситуацию в стране, и Украина начнет очень быстрый распад» — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что переговоры лидеров Нормандской четверки в Париже шли около 5,5 часов. Тема Крыма не обсуждалась, что фактически означает, что Киев смирился с потерей полуострова.