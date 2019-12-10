Оттава, , 01:56 — REGNUM Данные о 66 российских легкоатлетах, которые, по данным Всемирного антидопингового агентства (WADA), могли применять допинг, отправлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщается на сайте WADA.

В результате расследования WADA было выявлено шестьдесят шесть случаев нарушения антидопинговых правил в легкой атлетике, сорок один — в тяжелой атлетике, по два факта — в тхэквондо и биатлоне, а также по одному — в борьбе и каноэ. Данные об обнаруженных нарушениях были переданы в международные спортивные федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный комитет WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения все российские спортсмены на четыре года отстраняются от участия во всех крупных международных соревнованиях, в том числе и от участия в Олимпийских играх.

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