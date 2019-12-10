Киев, , 01:53 — REGNUM Результаты саммита в Париже со всей однозначностью говорят только об одном — Владимир Зеленский разгромно проиграл Владимиру Путину главные битвы этого саммита. Так прокомментировал итоги саммита Нормандской четверки в Париже шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«По всем пунктам итогов переговоров мы видим доминирование российской позиции, которому не стали препятствовать ни Германия, ни Франция, так как им надо снимать санкции с Москвы в свете грядущей торгово-экономической войны с США.

Каковы итоги? Как отметил Владимир Путин, «Минск-2» остается в силе. Доступ к украино-российской границе останется под контролем ЛДНР. Формула Штайнмайера остается в силе, на чем и настаивала Россия. Поэтому Зеленский не смог реализовать ни одного из своих тезисов, которые его команда озвучивала перед саммитом.

Главное — должны быть внесены изменения в Конституцию Украины, которые зафиксируют постоянный независимый статус ЛДНР в составе Украины.

Что касается «формулы Зеленского», то прежде чем что-то называть своим «громким» именем, надо заслужить соответствующий авторитет. Иначе, как говорится, «как корабль назовешь, так он и поплывет», что и произошло в случае с «формулой Зеленского», — отметил Юрий Баранчик.

ИА REGNUM напоминает, что переговоры лидеров Нормандской четверки в Париже шли около 5,5 часов. Тема Крыма не обсуждалась, что фактически означает, что Киев смирился с потерей полуострова.