Анкара, , 01:31 — REGNUM Турция готова отправить своих военных в Ливию, если необходимость в этом выразит правительство национального согласия (ПНС) Ливии, заявил 9 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

«Если Ливия этого захочет, то Турция будет принимать соответствующее решение самостоятельно. Мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения по этому вопросу. Турция готова оказать Ливии любую поддержку», — сказал турецкий лидер.

Ранее, напомним, Турция подписала меморандум с ПНС Ливии о морских границах. Подписание документа вызвало резкие протесты МИД Египта, Греции и Кипра. Они осудили подписание соглашения и назвали поведение Турции неприемлемым и провокационным.

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В Греции, в частности, заявили о том, что меморандум создаёт проблему для греческих островов в Средиземном море и пообещали вынести вопрос на обсуждение глав МИД стран Евросоюза.

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