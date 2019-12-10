Москва, , 01:29 — REGNUM Экс-президент России Борис Ельцин в борьбе за власть в 1991 году не думал о Крыме и Донбассе, потому что пытался поскорей занять место Михаила Горбачева в Кремле, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Конечно: Ельцину надо было срочно, до Нового года изгнать Горбачева из Кремля и занять его кабинет. Это было главное — судьба советского ядерного оружия решалась позже. Не до Крыма и Донбасса было…», — заявил российский сенатор.

Таким образом Пушков прокомментировал заявление главы администрации Ельцина Сергея Филатова. Напомним, ранее он заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска обращались с просьбой о включении регионов в состав России. Однако просьбы остались без внимания из-за недостатка времени у Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря один из ближайших соратников Ельцина Геннадий Бурбулис заявил, что не помнит о просьбе Крыма и Донбасса о включении в состав России.

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