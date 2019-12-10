Вашингтон, , 01:22 — REGNUM В целях обеспечения безопасности и стабильности Европа должна вести диалог с РФ, заявил посол Франции в США Филипп Этьен 9 декабря в ходе выступления на сессии Атлантического совета, опубликованном в Youtube.

По словам Этьена, одним из способов вести диалог является встреча в «нормандском формате». Посол отметил, что Европе надо работать с Россией не только по ситуации на Украине, но и решать проблемы по ближневосточному урегулированию, иранской ядерной программе, а также по контролю над вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась встреча в «нормандском формате», в котором приняли участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.