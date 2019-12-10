Москва, , 09:52 — REGNUM В течение трех лет все государственные организации, министерства и ведомства Китая обязаны заменить иностранные компьютеры и программное обеспечение на отечественные. Об этом сегодня пишет информационное агентство ZSNet.

Директива компартии Китая, определяющая это обязательство, называется «3−5-2», что означает соответствующие десятки процентов замены оборудования и ПО. Таким образом, в 2020 году необходимо заменить 30% компьютеров и программ, в 2021 — 50%, в 2022 — 20%.

Директива повлечет неприятное сужение объемов рынка для таких компаний, как HP, Dell и Microsoft, которые поставляют свои продукты правительству Китая.

Авторы публикации считают, что причиной такой политики в отношении иностранных компьютерных технологий, без сомнения, является текущая торговая война Китая с США, а также усилия администрации Дональда Трампа по запрету компании Huawei участвовать в разработке инфраструктурных проектов 5G по всему миру.

В России тоже идет борьба с иностранными компьютерными технологиями на государственном уровне.

26 июля 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о подписании плана перехода федеральных органов исполнительной власти, а также государственных внебюджетных фондов, на использование отечественного программного обеспечения, издав соответствующее распоряжение. 13 июня 2018 года на официальном портале правовой информации опубликовано постановление Правительства РФ «О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности».

По расчетам Минкомсвязи, к 2024 году доля российского ПО будет доведена до 90% в закупках госорганов и до 70% — в закупках госкомпаний. На 2019 год для госкомпаний запланирован показатель на уровне не менее 45%. 24 апреля 2019 года стало известно, что доля отечественного ПО в закупках госорганов составляет на апрель 2019 года 65%.

26 ноября 2019 года директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что к концу 2019 года доля российских продуктов в общем объёме софта, используемого в госкомпаниях, составляет 10%.

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