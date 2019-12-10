Москва, , 09:55 — REGNUM ВЭБ.РФ и Газпромбанк готовы вложить свои средства в создание системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК». Общая сумма финансирования составитне более 24,2 млрд рублей. Разработкой самой системы занимается компания «Оператор-ЦРПТ», с которой банки подписали соответствующий договор. Фактически, он является первым в России соглашением в рамках системы государственно-частного партнёрства в области информационных технологий на федеральном уровне.

Доли софинансирования распределились следующим образом: ВЭБ. РФ предоставит до 8,7 млрд рублей, Газпромбанк — до 15,5 млрд рублей.

ООО «Оператор-ЦРПТ» создано Центром развития перспективных технологий. Общество готово инвестировать в создание и развитие системы маркировки товаров более 220 млрд рублей в течение 15 лет.

Сам Центр развития перспективных технологий создан ранее тремя корпорациями: «ЮэСэМ Технологии» Алишера Усманова (с долей 50%), ГК «Ростех» Сергея Чемезова (с долей 25%) и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого (с долей 25%).

Согласно распоряжению Правительства РФ №792-р от 28 апреля 2018 года для предотвращения производства и продажи некачественной и контрафактной продукции в 2019 году поэтапно вводится обязательная маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, а с 1 июня 2020 года — готовой молочной продукции.

К 2024 году в России планируют создать единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров.

Стоимость электронной цифровой подписи (ЭЦП), необходимой для подключения к системе, составляет минимум 7,5 тыс. руб., принтеров штрих-кодов — от 9 до 90 тыс. руб., сканеров — от 2 до 17 тыс. руб., терминалов сбора данных — от 20 до 120 тыс. руб. Постановлением Правительства РФ от 08.05.2019 №577 утверждена цена услуг оператора в размере 50 копеек без НДС за один код для всех товаров, кроме жизненно необходимых лекарств стоимостью меньше 20 руб., что фактически является дополнительным налогом. Налогом на что?

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