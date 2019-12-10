Париж, , 00:53 — REGNUM Переговоры в «нормандском формате» в столице Франции Париже прошли успешно, заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юрия Мендель.

«Что бы сегодня ни писали, большинство этой информации — неправда… На самом деле переговоры прошли очень успешно», — приводит ее слова ТАСС.

Мендель добавила, что Зеленскому на переговорах удалось полностью изложить свою позицию. Она отметила, что в ходе встречи вопрос Крыма не поднимался.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже состоялись переговоры в «нормандском формате», в которых приняли участие президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии. По итогам встречи российский лидер Владимир Путин выразил удовлетворение проведенными переговорами.

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