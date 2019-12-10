Париж, , 00:50 — REGNUM Делегации России и Украины договорились продолжить переговоры относительно поставок газа, заявил 9 декабря журналистам исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По его словам, на текущем этапе стороны изложили свои позиции на уровне хозяйствующих субъектов. Следующие шаги, пояснил Витренко, требуют переговоров в различных форматах.

«Я думаю, продолжатся двусторонние переговоры, с одной стороны, трехсторонний формат с Еврокомиссией, куда мы должны вернуться, и только после этого будет понятно, будет соглашение или не будет соглашения», — пояснил он, отвечая на вопрос о перспективах заключения транзитного контракта.

Ранее СМИ сообщили, что определённых договорённостей по транзиту газа на саммите «нормандской четверки» в Париже достигли президенты России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский.

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