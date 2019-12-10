Вашингтон, , 00:44 — REGNUM Попыткой свержения правительства назвал президент США Дональд Трамп расследование ФБР, которое следило за его предвыборным штабом, 9 декабря сообщает NBC.

По словам Трампа, в слежке участвовало большое количество людей и всех виновников поймали с поличным. Президент добавил, что ждет от спецпрокурора Джона Дарэма результатов расследования по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря было опубликован доклад о расследовании министерства юстиции США, в котором говорится, что слежка ФБР за избирательной кампанией Дональда Трампа была необоснованной.

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