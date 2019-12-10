Москва, , 09:59 — REGNUM Мировой рынок киберспорта растет гигантскими темпами и к 2022 году обещает вырасти на 80% по сравнению с 2019 годом, в котором его выручка уже составила $151,2 млрд. К такому выводу пришел Исследовательский центр киберспортивной аналитики Newzoo.

Россия стала первой в мире страной, которая признала киберспорт официальным видом спорта еще в 2001 году. Однако в июле 2006 года киберспорт был исключен из Всероссийского реестра видов спорта, так как он не соответствовал критерию, необходимому для включения в этот реестр, а именно не получил развития в более чем половине субъектов Российской Федерации. Спустя 10 лет, весной 2017 года, в Минюсте России был зарегистрирован Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.03.2017 №183 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта» компьютерного спорта как развиваемого на всей территории России.

В России киберспорт находится пока в зачаточном состоянии. На 2019 год объем его рынка составил лишь $50 млн при среднем росте на $7−8 млн в год.

Между тем в июне 2018 года понятие «игровое расстройство» (gaming disorder) было включено в Международную классификацию болезней (МКБ-11). Документ запланирован к вводу в действие с 1 января 2022 года.

По данным ВЦИОМ, опубликованным в 2016 году, к основным причинам самоубийств в юном возрасте относится зависимость от компьютерных игр (25% от общего количества самоубийств детей в возрасте до 18 лет).