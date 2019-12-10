Киев, , 00:27 — REGNUM В ходе двусторонних переговоров в Париже украинская и российская стороны согласовали обмен удерживаемыми лицами до конца года, сообщают украинские СМИ.

Дополнительные подробности относительно обмена пока неизвестны.

Если судить по информации центральных СМИ Украины, которые ссылаются на источники в украинской делегации, других договоренностей достичь не удалось: стороны не договорились по выборам и не договорились по контролю за границей в Донбассе.

Что же касается энергетических вопросов, как заявил журналистам исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, стороны договорились, что «будем и дальше договариваться», причем в трехстороннем формате, с участием Еврокомиссии.