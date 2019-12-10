Брюссель, , 00:26 — REGNUM Совет Европейского союза предлагает инициировать процесс обновления политики по Арктике, об этом 9 декабря сообщила пресс-служба совета.

«ЕС должен продолжать вносить значительный вклад как в региональные, так и в многосторонние форумы, которые занимаются вопросами Арктики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что многие из проблем, относящихся к Арктике, носят глобальный характер, а потому будут решаться с большей эффективностью путём регионального или многостороннего сотрудничества.

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