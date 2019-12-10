Киев, , 00:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшних переговоров в Париже «жестко и правильно» держит позицию, заявил журналистам глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Зрады (предательства) нет», — уточнил украински силовик.

По его словам, разговор продолжается, и с точки зрения Украины «пока все идет правильно с государственной позиции».

Сейчас переговоры снова вернулись к формату «нормандской четверки» в рамках рабочего ужина, после чего ожидается пресс-конференция.