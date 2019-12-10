Рига, , 00:13 — REGNUM Министерство иностранных дел Латвии предупреждает банки о последствиях санкций введённых Управлением по контролю за иностранными активами Министерства Финансов США против Айвара Лемберга и ряда крупных предприятий Вентспилса.

Все частные лица и компании, которые в течение 30 дней не прекратят операции с Айваром Лембергом, Свободным Вентспилсским портом, Ассоциацией развития бизнеса, Агентством развития Вентспилса, Латвийской ассоциацией транзитного бизнеса, а также с предприятиями, в которых указанным лицам и фирмам принадлежит пакет акций свыше 50% тоже будут подвергнуты санкциям со стороны США.

А также компании, в которых указанным фирмам или Айвару Лембергу принадлежит более 50% акций должны сообщить об этом в Управление по контролю за иностранными активами Министерства Финансов США, считает МИД Латвии.

Вентспилс четвёртый, после Риги, Даугавпилса и Лиепаи, по величине город Латвии. Его население в 2019 году составляло 34 000 человек. Если по причине санкций США работа Вентспилсского Свободного порта будет парализована, по благополучию горожан и граждан Латвии будет нанесён серьёзный удар.

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