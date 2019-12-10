Киев, , 00:09 — REGNUM Двусторонние переговоры украинской и российской делегаций в рамках «нормандского саммита» прошли «довольно успешно».

Такое мнение в интервью украинскому изданию «ЛИГА» выразили два члена украинской делегации (СМИ не уточняет, кто именно).

Другие подробности в настоящий момент неизвестны.

Конструктивный характер переговоров прессе подтвердили глава МВД Украины Арсен Аваков и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, однако также без подробностей.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Путин на вопрос о встрече с Зеленским заявил, что переговоры прошли «хорошо и по-деловому».