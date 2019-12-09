Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Вскрывшие очередной доклад минюста США данные показывают, какой позор происходит со страной, заявил 9 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Трамп «То, что произошло с нашей страной, — это позор».

Глава Соединённых Штатов подчеркнул, что ФБР фабриковало дискредитирующую команду Трампа информацию и даже на суде давало ложные показания.

Трамп «Это была попытка переворота, и многие в этом участвовали, но были пойманы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом докладе американского минюста сказано, что слежка за командой Трампа в период его избирательной кампании была необоснованной.

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