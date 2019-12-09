Вашингтон, 9 декабря 2019, 23:58 — REGNUM Вскрывшие очередной доклад минюста США данные показывают, какой позор происходит со страной, заявил 9 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Глава Соединённых Штатов подчеркнул, что ФБР фабриковало дискредитирующую команду Трампа информацию и даже на суде давало ложные показания.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом докладе американского минюста сказано, что слежка за командой Трампа в период его избирательной кампании была необоснованной.
Читайте ранее в этом сюжете: Минюст США признал необоснованной слежку ФБР за штабом Трампа в 2016 году