Париж, , 23:58 — REGNUM Лидеры стран «нормандской четверки» — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон продолжают четырехсторонние переговоры за ужином в Елисейском дворце. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговорный процесс в Париже был довольно сложным. Сперва прошел ряд двусторонних встреч по полчаса каждая. Путин встречался с Меркель, а затем с Макроном. Параллельно Зеленский встречался с Макрном, а потом с Меркель.

Далее состоялись четырехсторонние переговоры.

Сразу после них состоялись двусторонние переговоры Путина с Зеленским. Далее лидеры России, Украины, Германии и Франции отправились поужинать и там снова продолжили разговор.