Киев, , 23:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин не договорились по вопросу восстановлении украинского контроля над границей в Донбассе.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в украинской делегации.

«Относительно границы зашли в штыки и не договорились», — заявил источник.

По словам собеседника украинского издания, президент России настаивал на том, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса должны сначала пройти выборы, а уже потом Украина получит возможность контролировать границу (как, собственно, записано в минских соглашениях — ред.) Зеленский не согласился с таким предложением, он считает, что порядок должен быть иной — сначала граница, потом — выборы в Донбассе.

Источник отмечает, что эта тема будет обсуждаться за рабочим ужином, уже в компании глав Франции и Германии.