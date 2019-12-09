Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Вернуть Соединённые Штаты в Парижское соглашение по климату пообещал 9 декабря кандидат в американские президенты Майкл Блумберг.

В Twitter он написал, что его первым шагом на посту президента, если он победит на выборах в 2020 г., будет подписание указа по возврату США в Парижское соглашение.

Напомним, Парижское соглашение по климату — это одна из тех договорённостей, из которых Штаты вышли за время пребывания Дональда Трампа на посту президента США.

Планы по выходу из этого договора Трамп обозначил 1 июня 2017 года. Он объяснил, что это соглашение является тормозом для энергетической промышленности страны.

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