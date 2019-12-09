Париж, , 23:39 — REGNUM В Елисейском дворце сегодня, 9 декабря, проходит ужин лидеров стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции.

Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон завершили переговорный процесс и отправились подкрепиться.

Ожидается, что за ужином они также обсудят важные вопросы и, возможно, после трапезы еще раз проведут обсуждение итоговых документов и общего положения дел в переговорном процессе. Затем должна последовать итоговая пресс-конференция.

Пока никаких конкретных деталей переговоров не известно. Ясно лишь то, что Путин на двусторонних переговорах с Зеленским обсуждал газовую проблематику — поставки газа на Украину и транзит российского газа через Украину.