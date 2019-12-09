Нью-Йорк, США, , 23:27 — REGNUM Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей». В ходе голосования документ поддержали 63 страны, 19 выступили «против», сообщается 9 декабря на странице постоянного представительства Украины при ООН.

В резолюции содержатся призывы к России «вывести войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию территории Украины», а также вернуть «военное оборудование и вооружение» с украинских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

При этом в резолюции положительно оценивается решение России об освобождении 24 украинских моряков с упомянутых кораблей, арестованных в результате провокации ВМС Украины в Керченском проливе.

Кроме этого, в резолюции осуждается проведение российскими военными учений в Крыму и заявляется о «неправомерном использовании ядерной инфраструктуры» на полуострове.