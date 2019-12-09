Париж, , 23:25 — REGNUM Положительную оценку результатам встречи в «нормандской формате», а также встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским дал президент РФ Владимир Путин.

После завершения двусторонних переговоров с Зеленским Путин, отвечая на вопрос журналистов, доволен ли он проведёнными встречами, сказал, что да, доволен (по-английски это звучало: «Yes, I'm happy»).

Напомним, в Париже в Елисейском дворце 9 декабря прошла встреча «нормандской четвёрки» (длилась два часа и 15 минут), затем она была прервана для двусторонних переговоров Путина с Зеленским (15 минут).

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