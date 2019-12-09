Киев, , 23:24 — REGNUM Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский потратили менее получаса на переговоры в формате «один на один», сообщает украинское издание «Европейская правда».

Остальное время, отмечает издание, переговоры длились в расширенном составе, при участии советников и чиновников энергетической отрасли.

Результаты переговоров с точки зрения украинской стороны пока не сообщаются.

Далее лидеры стран «нормандского формата» собрались на совместный рабочий ужин, во время которой должны согласовать общее решение. После этого намечена пресс-конференция.