Париж, , 23:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал оценку своим переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 9 декабря, сразу по завершении переговоров в Елисейском дворце в Париже.

Когда Путин выходил из переговорного зала, журналисты успели спросить российского лидера, как прошли переговоры с Зеленским.

«Хорошо! По-деловому», — ответил президент России.

Напомним, что в ходе переговоров Путин и Зеленский обсуждали итоговые документы саммита «нормандской четверки», а также вопросы поставок и транзита газа.

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