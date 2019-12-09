Киев, , 23:12 — REGNUM Если президент Украины Владимир Зеленский привезет с «нормандского» саммита в Париже мир, то он выполнит волю народа, заявил в эфире одного из украинских каналов вечером 9 декабря народный депутат Рады Вадим Рабинович.

Депутат призвал президента Украины не идти на поводу у нескольких сотен радикально настроенных митингующих.

«Если он вернется с какими-нибудь схемами, лозунгами, или пойдет на поводу той сотни людей, которые стоят там с лозунгами «НАТО в хату, не нужно газа» — тогда он выберет тоже свою дорогу», — заявил Рабинович.

ИА REGNUM напоминает, что активисты-радикалы в рамках политической акции «Стража на Банковой» планируют ждать под офисом президента Украины, пока не станут известны результаты переговоров «нормандского саммита».

Накануне на Майдане в Киеве прошла акция, участники которой хотели обозначить «красные линии» для украинского президента перед встречей «нормандской четверки».