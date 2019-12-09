Париж, , 23:07 — REGNUM Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским завершились. Переговоры состоялись сегодня, 9 декабря, в Париже в рамках саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).

Лидеры двух стран провели двусторонние переговоры после основной части «нормандского саммита» — четырехсторонних переговоров Путина, Зеленского, Меркель и Макрона.

Известно, что на переговорах затрагивалась проблема транзита газа через территорию Украины. Так, в переговорах участвовали главы Газпрома и Нафтогаза, а также министры энергетики двух стран.

Удалось ли достичь соглашения, пока не известно.

Также обсуждались итоговые документы саммита.