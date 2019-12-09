Москва, , 23:07 — REGNUM Следующим президентом в России будет не Владимир Путин, действующий глава государства, считает глава RT Маргарита Симоньян.

В эфире радио «Комсомольская правда» 9 декабря она сказала:

«Мой прогноз, что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных выступлений, не будет Путин Владимир Владимирович».

По прогнозу Симоньян, российский президент назовёт «какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет». То есть он порекомендует избирателям кого-то — а уже народ будет решать, выбирать его или нет.

Напомним, следующие выборы президента РФ состоятся в 2024 году: предыдущие, на которых был выбран Путин, проходили в 2018 г.