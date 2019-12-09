Москва, , 23:06 — REGNUM Главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонные переговоры по вопросам обстановки на севере Сирии и в зоне деэскалации «Идлиб», сообщает 9 декабря пресс-служба минобороны Турции.

По утверждению турецкой стороны, помимо ситуации на северо-востоке Сирии, Хулуси Акар и Сергей Шойгу обсудили «вопросы безопасности» в Идлибе.

«Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе переговоров министры обменялись мнениями по вопросам безопасности в Идлибе и других регионах, в частности о ситуации в зоне операции «Источник мира», сложившейся в рамках сочинского соглашения», — указано в сообщении минобороны Турции.

О деталях разговора ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, сочинский меморандум от 22 октября позволил остановить турецкую военную операцию против сирийских курдов, а зона деэскалации «Идлиб» остаётся последним анклавом джихадистских группировок боевиков и источником вооружённых провокаций.

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