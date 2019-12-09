Киев, , 22:56 — REGNUM На «нормандской» встрече в Париже у президента Украины Владимира Зеленского позиция «намного лучше», чем у главы России Путина, заявил в эфире украинского «24 канала» вечером 9 декабря эксперт, международный обозреватель Иван Яковина.

Эксперт считает, что Зеленский сейчас имеет все возможности, чтобы «выкручивать руки» президенту России.

«Зеленскому надо очень постараться, чтобы профукать эту ситуацию и развернуть ее не в сторону Украины. Думаю, он на такое не пойдет… в худшем случае после нормандской встречи вообще ничего не изменится, а в лучшем — Украина получит то, что хочет», — отметил политолог.

Яковина считает, что формально сегодняшняя встреча в Париже завершится ничем, но фактически стороны договорятся о том, что Россия «будет потихоньку выводить свои войска и людей с Донбасса».

ИА REGNUM напоминает, что первый раунд переговоров в «нормандском формате» продолжался более двух часов. Сейчас в двухстороннем формате встречу проводят президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский, после чего стороны вернутся к четырехстороннему формату при участии глав Франции и Германии. Завершатся переговоры общей пресс-конференцией.