Хмеймим, Сирия, , 22:55 — REGNUM Российская военная полиция продолжает осуществлять патрулирование территорий возле сирийско-турецкой границы, сообщил 9 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его данным, за последние сутки проведено патрулирование по двум маршрутам в провинции Ракка, двум маршрутам в провинции Хасака и по трём маршрутам в провинции Алеппо.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса — Абу-Тута и Айн-Иса — Мабрук в провинции Ракка, Камышлы — Телль-Манах-Сегир и Камышлы — Мабрук провинции Хасеке, Джарих-Эль-Фаукани — Телль-Шаир, Аджами — Бозгекли и Аджами — Мембидж в провинции Алеппо», — сказал Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны военной полицией России является реализацией положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, после подписания которого была остановлена турецкая военная операция против сирийских курдов.

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