Липецк, , 22:50 — REGNUM Прокуратура Липецкой области изучит распространённую в сети видеозапись, на которой мэр Липецка Евгения Уваркина использует нецензурные выражения, инспектируя ход реконструкции Нижнего парка. Об этом 9 декабря сообщила изданию «Коммерсантъ» старший помощник областного прокурора Татьяна Ткачёва.

По её словам, обращение с просьбой изучить видеоролик на предмет возможного нарушения мэром правовых норм поступило в ведомство от депутата регионального парламента Олега Хомутинникова.

«Правовая оценка будет дана в установленные законом сроки, ответ направим депутату», — сообщила помощник прокурора.

Как передавало ИА REGNUM, видеозапись с нецензурно ругающейся Евгенией Уваркиной, размещённая несколько дней назад в интернете, вызвала небывалый резонанс в социальных сетях. Местный депутат Олег Хомутинников обратился в надзорные ведомства и городской совет Липецка с призывом проверить видеоролик.

На 12 декабря в городском совете назначено заседание комиссии правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике, в ходе которого будут обсуждаться действия градоначальника.

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