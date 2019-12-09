Екатеринбург, , 22:50 — REGNUM В Екатеринбурге планируют ограничить вход в мэрию в 2020 году. Об этом сообщает «Ура.ру».

По информации агентства, горадминистрация планирует выделить около 14 млн рублей, чтобы создать систему пропускного режима. В частности, ожидается введение турникетов, паспортный контроль, система видеофиксации и другие способы ограждения «ненужных» горожан.

Пока что вход в мэрию является относительно свободным — закрыт для жителей города лишь сектор с кабинетами мэра и его заместителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге возник скандал с возможным переездом гордумы в ЦУМ. Часть депутатов демонстративно отказалась переходить в новое помещение.

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