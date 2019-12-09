Москва, , 22:49 — REGNUM 11 декабря в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт совместный круглый стол ИА REGNUM и Института стран СНГ на тему «Итоги переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи». Актуальность темы круглого стола обусловлена не только важностью стратегического союза между нашими странами, необходимостью совместного развития экономики, промышленности, но и необходимостью более тесного политического взаимодействия. Интеграция двух стран в условиях ежегодных многомиллиардных дотаций из России должна перейти на более высокий политический уровень.

В ходе круглого стола будут рассмотрены некоторые итоги переговоров лидеров двух стран в Сочи, социально-экономические и общественно-политические аспекты развития Союзного государства России и Белоруссии, внешнеполитическое взаимодействие стран, информационная составляющая Союза и другие темы.

В работе круглого стола примут участие:

Модест Колеров — главный редактор ИА REGNUM ,

Александр Фадеев — заведующий Отделом Белоруссии Института стран СНГ,

Юрий Баранчик — заместитель главного редактора ИА REX,

Аза Мигранян — заведующий Отделом экономики Института стран СНГ,

Игорь Шишкин — эксперт Института стран СНГ,

Андрей Суздальцев — политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ,

Богдан Беспалько — Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России,

Станислав Митрохович — старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности,

Дмитрий Болкунец — политолог, эксперт по белорусско-российским отношениям

и другие эксперты.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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